Мобилизация: последние новости на сегодня 30 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 30 ноября 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизованного жителя ХМАО наградили медалью «За отвагу»

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Мобилизованный осенью 2022 года житель Нягани Магомед Жамалдинов получил высшую федеральную военную награду — медаль «За отвагу», сообщает «Ура.ру».

Он отправился на фронт одним из первых. После ранения и контузии, полученных в бою в зоне проведения специальной военной операции, он прошел реабилитацию в военном госпитале, после чего приехал в родной город, чтобы сделать операцию.

После того, как боец завершил лечение, он вновь изъявил желание отправиться на фронт. Сегодня он находится в зоне спецоперации.

Какие выплаты положены добровольцам, мобилизованным и контрактникам

Для добровольцев, помогающих российской армии и выполняющим задачи в составе добровольческих формирований, установят страховые выплаты за смерть, увечья или болезни, сообщает «Парламентская газета».

Постановление об этом появилось на сайте кабмина РФ. Из документа следует, что новые правила распространяются на всех, записавшихся в добровольцы с 24 февраля 2022 года.

Согласно новым правилам, добровольцам для того, чтобы получить право на страховые выплаты по гибели или увечью, нужно просто числиться в рядах вооруженного формирования.

На добровольцев, участвующих в СВО, могут распространить ответственность за преступления против военной службы

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона, который предполагает, что добровольцы, участвующие в специальной военной операции, наряду с профессиональными военными и мобилизованными будут нести уголовную ответственность за преступления против военной службы, сообщается на сайте Думы.

Это дезертирство и добровольная сдача в плен, сопротивление начальнику, в том числе с применением насилия, уничтожение, повреждение или утрата военного имущества, симуляция и самовольное оставление места службы.

Как отметили депутаты, пока что у россиян, пребывающих в добровольческих формированиях, отсутствует за это ответственность.