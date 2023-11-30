Американские власти не смогли бы справиться с Москвой, отправив войска на Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-помощника заместителя главы Пентагона Стивена Брайена.

По его словам, Соединенным Штатам некого посылать. Даже отправка американской авиационной группировки для участия в конфликте на стороне Киева не принесет ожидаемых результатов.

Эксперт охарактеризовал противовоздушную оборону России как «солидную» и назвал истребитель Су-35 «самолетом высшего класса». Кроме того, промышленность США не способна восполнить потери техники и расход боеприпасов на Украине.

Американские оборонные предприятия представляют собой «потогонку» с устаревшими технологиями. А из-за плохих условий труда американские граждане не хотят работать на военном производстве.