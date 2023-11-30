Telegraph: Кэмерон обратился с призывом к НАТО насчет оружия для Киева

Западные союзники Киева должны разместить достаточное количество заказов на вооружения, чтобы покрыть потребности Украины по меньшей мере на ближайшие два года. Как сообщила газета The Daily Telegraph, с таким призывом на двухдневном совещании глав внешнеполитических ведомств стран НАТО выступил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

По сведениям издания, политик, возглавлявший правительство в 2010-2016 годах, заявил коллегам о необходимости заключить с производителями оружия и военной техники долгосрочные совместные контракты, что позволило бы нарастить производство и на время решить проблему нехватки боеприпасов у Вооруженных сил Украины.

Как отмечает, ссылаясь на свои источники, The Daily Telegraph, на закрытой встрече в Брюсселе Кэмерон указал на необходимость объединить экономические возможности Запада, что якобы позволит победить Россию в войне на истощение.

Перед встречей он публично заявил о том, что Москва заблуждается, если рассчитывает на раскол в рядах НАТО и ослабление оказываемой Киеву поддержки.