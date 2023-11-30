ВМФ России получил сразу две атомные подлодки

Военно-морской флот (ВМФ) России получил две атомные подводные лодки — стратегическая «Александр III» и многоцелевая «Красноярск». Об этом рассказал информированный источник в военно-промышленном комплексе.

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«Подписаны приемо-сдаточные документы о передаче флоту двух построенных на „Севмаше“ подводных лодок „Александр III“ и „Красноярск“» — передает слова источника РИА Новости.

Официальная церемония поднятия флага на подводных суднах состоится 10 декабря.

По его словам, судно считается официально принятым в военно-морской флот только после поднятия на нем Андреевского военно-морского флага.

«Технически корабли переданы», — подытожил собеседник.

Стратегическая лодка «Александр III» является седьмым кораблем в серии проекта «Борей»/«Борей-А», шифр 955/955А. В то время как многоцелевая «Красноярск» стала по счету четвертой в серии кораблей проекта «Ясень»/«Ясень-М», шифр 885/885М.