В Белом доме рассказали о последствиях возможной операции на юге сектора Газа

Американский лидер Джо Байден заявил израильскому коллеге Биньямину Нетаньяху о том, что меры, которые Тель-Авив предпринял на севере сектора Газа, нельзя распространить на южную часть анклава, сообщает Axios.

По данным портала, в Белом доме обеспокоены тем, что операция на юге сектора Газа может привести к большому числу жертв среди мирных граждан и усугубить гуманитарный кризис. По словам Байдена, широкомасштабное наступление не может повториться на южной части анклава из-за миллионов палестинцев, которые там сейчас находятся.