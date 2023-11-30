ХАМАС назвало условия освобождения мужчин-заложников

Радикальное движение ХАМАС готово обменять мужчин-заложников на высокопоставленных палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. Такие условия назвала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, переговорщики обсуждали с ХАМАС возможность освобождения удерживаемых в секторе Газа мужчин и продления паузы в боевых действиях в преддверии встречи представителей Египта, Израиля и Катара в Дохе.

Туда прибыли директор ЦРУ Уильям Бернс, руководитель «Моссада» Давид Барнеа и катарские представители, которые находятся в контакте с политическим руководством палестинского движения. Главы разведок обсудят следующий этап прекращения огня.

Кроме того, представители ХАМАС пообещали найти всех заложников, находящихся в плену у других групп в анклаве, и освободить их, говорится в материале. При этом Израиль отказывается обсуждать новый раунд переговоров до возвращения всех женщин и детей.