Спутники зафиксировали взрыв на китайском полигоне

Согласно данным западных спутников Planet, Sentinel и Umbra, на испытательном полигоне Цзюцюань в Китае мог произойти взрыв. Об этом сообщает SpaceNews.

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Данные опубликовал эксперт Гарри Стрейнджер — по его словам, на оптических и радиолокационных снимках можно увидеть следы взрыва, который произошёл ещё 21-22 ноября. При этом в октябре 2021 года на космодроме Цзюцюань действительно произошёл взрыв, однако исследователь утверждает, что заметил следы нового инцидента.

«Спустя два года после того, как взрыв серьезно повредил испытательный стенд, похоже, что CASIC пострадал от еще одной взрывной аномалии во время испытательного пожара ракетного двигателя в Центре запуска спутников Цзюцюань в Китае», — заявил Стрейнджер.

Источник также утверждает, что если второй взрыв и произошёл, то он вряд ли повлияет на китайскую космическую программу. По мнению издания, взрыв может быть связан с ракетными испытаниями, которые проводились частными космическими компаниями Китая.