Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom заявил, что большие потери в рядах украинской армии ставят под угрозу будущее страны.

© Газета.Ru

Он отметил, что есть достаточно видеодоказательств, что в зоне боевых действий находятся украинские женщины, в том числе беременные.

«Это просто ужас, они буквально жертвуют своим будущим. Не только будущим этих женщин, но и способностью украинского народа продолжать свой род», — сказал Джонсон.

Аналитик также напомнил о ситуации, когда правда о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) просочилась наружу, но в офисе президента Украины потребовали отозвать отчет с данными.