Япония потребует у США данные об аварии конвертоплана Osprey

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что японская сторона потребует у Соединённых Штатов данные об аварии конвертоплана Osprey у острова Якусима.

Япония потребует у США данные об аварии конвертоплана Osprey
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«Мы бы хотели потребовать у американских военных подтверждения фактов, связанных с обстоятельствами аварии», — цитирует его ТАСС.

Также, отвечая на вопрос о том, будут ли власти страны требовать от США приостановки полётов конвертопланов Osprey на территории страны, японский премьер сказал, что данная тема будет обсуждаться после подтверждения фактов.

Конвертоплан Osprey ВС США разбился в Японии

Ранее сообщалось, что американский конвертоплан Osprey упал в море в районе префектуры Кагосима в Японии, на борту находились восемь человек.