Япония потребует у США данные об аварии конвертоплана Osprey

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что японская сторона потребует у Соединённых Штатов данные об аварии конвертоплана Osprey у острова Якусима.

«Мы бы хотели потребовать у американских военных подтверждения фактов, связанных с обстоятельствами аварии», — цитирует его ТАСС.

Также, отвечая на вопрос о том, будут ли власти страны требовать от США приостановки полётов конвертопланов Osprey на территории страны, японский премьер сказал, что данная тема будет обсуждаться после подтверждения фактов.