Российские военнослужащие освободили Артемовское в ДНР и улучшили позиции по переднему краю. Об этом сообщило сегодня в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, бои группировкой «Южная» велись на донецком направлении.

«Подразделения группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой Народной Республики», —говорится в сообщении пресс-службы.

При этом за сутки на этом направлении в районах населенных пунктов Шумы, Артемовское и Клещеевка были отражены три атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 77-й аэромобильной и 5-й штурмовой бригад ВСУ.

«Противник потерял до 250-ти военнослужащих, пять танков и 12 автомобилей», —пояснили в Минобороны России, отметив, что также были уничтожены американские самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» и артиллерийская система М777, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, боевая машина РСЗО «Град» и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Ранее в Минобороны России не исключили, что украинские военные на фоне провалившегося контрнаступления могут начать применять «нестандартные формы ведения военных действий», в том числе биологическое оружие.