В НАТО дали Украине рекомендации для вступления в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс дал Украине рекомендации, которым она должна следовать, чтобы стать членов НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
Столтенберг подчеркнул, что среди условий вступления Киева в НАТО борьба с коррупцией, поддержка прав человека и прав меньшинств.
Как заявил Столтенберг 27 ноября, члены альянса согласны с тем, что в будущем Украина станет членом НАТО. Он отмечал, что в ближайшее время альянс согласует рекомендации по приоритетным реформам Украины.
СМИ писали, что программа этих реформ будет упрощенной — не такой строгой, как обычно приходится выполнять будущим членам НАТО. Сообщалось, что Киеву потребуется создать национальную стратегию обороны и безопасности, работать над совместимостью своих сил с армиями НАТО, а также провести антикоррупционные реформы.
Борьба с коррупцией является одним из основных условий для вступления Украины в ЕС. Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Окончательное решение будет принято лидерами ЕС на саммите, который пройдет 14-15 декабря.
Высокопоставленные дипломаты ЕС, с которыми поговорил CNN, заявили, что для Украины весь процесс может занять до десяти лет.