НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год

НАТО и Украина приняли программу сотрудничества на 2024 год, которая включает энергобезопасность и подготовку ВСУ, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина - НАТО на уровне глав МИД.