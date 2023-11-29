НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год
НАТО и Украина приняли программу сотрудничества на 2024 год, которая включает энергобезопасность и подготовку ВСУ, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина - НАТО на уровне глав МИД.
"Мы подписали обширную программу сотрудничества на 2024 год, которая включает взаимодействие по энергобезопасности и повышению совместимости сил Украины и НАТО", - сказал Столтенберг.
По его словам, на заседании стороны обсудили реформы, которые Киев должен провести для сближения с альянсом, включая "реформирование системы военных закупок и реформу разведслужб".