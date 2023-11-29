Системы ПВО сбили украинский самолёт в ДНР

Системы ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в районе Новооленёвки в ДНР
Российские системы ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в районе Новооленёвки в ДНР.
«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новооленёвка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины», — заявили в Минобороны России.
Кроме того, было перехвачено 11 РСЗО HIMARS и «Ураган».
В ведомстве также сообщили, что российские войска освободили населённый пункт Артёмовское в Донецкой Народной Республике.