Системы ПВО сбили украинский самолёт в ДНР

Российские системы ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в районе Новооленёвки в ДНР.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новооленёвка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины», — заявили в Минобороны России .

Кроме того, было перехвачено 11 РСЗО HIMARS и «Ураган».