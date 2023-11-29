В НАТО высказались о силе Российской армии

«Мы видели достаточно традиционный подход с сильным упором на артиллерию и высокой концентрацией наземных сил. С нашей точки зрения, это не говорит о том, что российская армия слаба, а скорее о том, что у нее иной подход к операциям, а также к командованию и контролю», — заявил глава корпуса НАТО.