Кулеба проинформирует НАТО о потребностях Киева в оружии

"Министр Кулеба проинформирует нас о текущей ситуации на поле боя и о конкретных потребностях Украины. Страны НАТО предоставили Украине беспрецедентную финансовую, военную и гуманитарную помощь, а также поддержку реформ для вступления в НАТО", - заявил генсек.