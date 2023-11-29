Глава МИД Украины назвал ВСУ сильнейшей армией в Европе

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Вооруженные силы Украины являются сильнейшей армией в Европе. Такое мнение он высказал перед заседанием совета НАТО-Украина, передает РИА Новости.

По его мнению, все евроатлантическое сообщество должно быть заинтересовано в победе Украины в конфликте с Россией. Глава украинского МИД считает, что защищать Европу без Украины - это бесполезные усилия.

"Вы не сможете это сделать, просто потому что у Украины сильнейшая и наиболее закаленная в боях армия в Европе", - сказал Кулеба.

29 ноября российский сенатор Алексей Пушков назвал невменяемостью заявления об успехах ВСУ на фронте, которые прозвучали на обсуждении результатов украинского контрнаступления.