Столтенберг: на заседании Совета НАТО обсудят процесс вступления Киева в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на заседании Совета НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел обсудят продвижение к членству Украины в альянсе.
Он отметил, что Украина «всё ближе и ближе к членству в альянсе».
«Сегодня мы обсудим, как поддержать продвижение Украины к членству, обсудим усилия по необходимым реформам, и поддержку альянса в их исполнении», — цитирует Столтенберга РИА Новости.
Ранее Столтенберг заявил, что министры иностранных дел стран — членов альянса подтвердили готовность поддержать Украину на её пути вступления в блок.