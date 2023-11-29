Столтенберг: на заседании Совета НАТО обсудят процесс вступления Киева в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на заседании Совета НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел обсудят продвижение к членству Украины в альянсе.

Он отметил, что Украина «всё ближе и ближе к членству в альянсе».

«Сегодня мы обсудим, как поддержать продвижение Украины к членству, обсудим усилия по необходимым реформам, и поддержку альянса в их исполнении», — цитирует Столтенберга РИА Новости.