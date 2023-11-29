ВСУ потеряли спутниковую связь над ЛНР, ДНР и Харьковской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли спутниковую связь над территорией Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) и Харьковской областью. Об этом в своем Россией» Владимир Рогов.

ВСУ потеряли спутниковую связь над ЛНР, ДНР и Харьковской областью
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Он пояснил, что компания Starlink американского миллиардера Илона Маска отключила интернет из-за задолженности Пентагона перед дочерней компанией. Кроме того, существенно снижена скорость интернета над территорией Днепра и далее.

Ранее Илон Маск заявил, что условия предоставления услуг спутниковой системы Starlink запрещают ее использование в военных целях.

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