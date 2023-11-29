Опубликовано видео уничтожения украинского танка Leopard 1A5

Опубликованы кадры первого уничтожения танка Leopard 1A5 ВСУ. Машина была поражены огнем российской артиллерии на купянском направлении и затем брошена экипажем. Российская газета

О том, что российские военные подбили танк, переданный украинским военным Германией, всего через пару недель после того, как его стали применять в боевых действиях, сообщал Forbes. Lenta.ru