Российский боец Дизель рассказал RT о гибели брата в Клещеевке

Боец с позывным Дизель рассказал военкору RT Владу Андрице, как потерял брата Сандро в Клещеевке — тот погиб у него на руках.

Трагедия произошла после того, как в окоп залетели две мины и дрон-камикадзе, поделился российский военнослужащий.

«Это было в 06:00, меня и брата очень сильно контузило. Когда я приходил в сознание, брат мне говорил: «Я не чувствую ног». Ниже колена две ноги на коже висели», — рассказал военный.

Дизель многократно находился на линии боевого соприкосновения, но когда они с братом впервые зашли в окоп вместе, то попали под миномётный обстрел. Им пришлось четыре часа притворяться мёртвыми, пока не ушёл украинский БПЛА.

«До сих пор не могу поверить, что здесь брата потерял. Мы всегда с ним были вместе. На позиции ходили, на оборону ходили на передовые линии», — говорит Дизель.

По его словам, он до сих пор не может поверить, что брата больше нет.

Российский снайпер рассказал, как ликвидировал солдата ВСУ

23 ноября стало известно, что российский корреспондент Борис Максудов скончался от ранений, полученных в зоне проведения спецоперации.