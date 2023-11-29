Опубликовано видео уничтожения украинского танка Leopard 1A5

Опубликованы кадры первого уничтожения танка Leopard 1A5 ВСУ. Машина была поражены огнем российской артиллерии на купянском направлении и затем брошена экипажем. Корректировал огонь пушек (и заодно снимал видео) разведывательный беспилотник российской армии.

Старый немецкий танк, переданный Украине скорее всего Данией, бодро двигался вдоль посадок, стрелял из пушки, не менее бодро отъезжал назад - в общем, воевал вовсю, как настоящий, - пока не заговорили русские пушки.

После первого же попадания Leopard сник: перестал стрелять и двигаться, экипаж бодро вылез и убежал к своим. Танк из боевой машины превратился в груду металла, ожидающую в мерзлом поле решения своей судьбы: музей или переплавка.