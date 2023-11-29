Российский снайпер рассказал, как ликвидировал солдата ВСУ

Российский снайпер-доброволец с позывным "Череп" в зоне проведения специальной военной операции четыре дня выжидал украинского военного служащего и ликвидировал его одним выстрелом. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что российский военные все эти дни ждал, пока украинский солдат покажет голову из-за веток. Чтобы поймать цель и выполнить точный выстрел, "Черепу" понадобилось несколько секунд.

Российский снайпер рассказал, что выбранное место было единственным, откуда противник мог вести наблюдение для корректировки огня.

Также на прошлой неделе сообщалось, что бойцы отряда тяжелых снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) за период с февраля по октябрь 2023 года ликвидировали до одного батальона украинской армии.