Израиль выступил за продолжение войны с ХАМАС

Израиль выступает за продолжение военных действий против ХАМАС, так как прекращение боевых действий может вызвать раскол в израильском правительстве. Такое заявление сделал министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.

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«Прекращение войны — равно раскол правительства», — написал Бен-Гвир на своей странице в соцсети X.

Отмечается, что министр является представителем ультраправой партии «Оцма Ехудит», которая занимает шесть мест в парламентской коалиции и имеет три портфеля в кабинете министров, состоящем из 38 членов.