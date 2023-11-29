Собянин сообщил о сбитом в районе Подольска БПЛА

Системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотного летательного аппарата, который направлялся в сторону столицы, над территорией городского округа Подольск. Об этом в среду, 29 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин сообщил о сбитом в районе Подольска БПЛА
© roscongress / Евгений Реутов

По предварительной информации, на месте падения обломков беспилотника нет разрушений и пострадавших.

— Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, — сообщил Сергей Собянин в Telegram-канале.

27 ноября над Рязанской областью был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что атаку дрона отразили дежурными средствами противовоздушной обороны.

СМИ сообщили подробности атаки Украины беспилотниками по России

26 ноября система противовоздушной обороны сбила над Смоленской областью другой украинский беспилотник. Повреждений инфраструктуры и жертв среди мирного населения нет.