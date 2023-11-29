Собянин сообщил о сбитом в районе Подольска БПЛА
Системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотного летательного аппарата, который направлялся в сторону столицы, над территорией городского округа Подольск. Об этом в среду, 29 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По предварительной информации, на месте падения обломков беспилотника нет разрушений и пострадавших.
— Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, — сообщил Сергей Собянин в Telegram-канале.
27 ноября над Рязанской областью был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что атаку дрона отразили дежурными средствами противовоздушной обороны.
26 ноября система противовоздушной обороны сбила над Смоленской областью другой украинский беспилотник. Повреждений инфраструктуры и жертв среди мирного населения нет.