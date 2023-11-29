СМИ: армия Израиля проводит операцию в лагерях беженцев в Иерихоне

Армия обороны Израиля параллельно со штурмом города Дженин на Западном берегу реки Иордан проводит операцию и в лагерях беженцев в Иерихоне. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA.

Источники из Иерихона информируют о том, что израильские военные штурмовали город с нескольких направлений. В лагерь Акабат-Джабр был подогнан бульдозер, а солдаты ЦАХАЛ разместились в центре лагеря Айн-аль-Султан. По данным агентства, израильские военные стреляли боевыми патронами, чтобы разогнать палестинцев. Сообщений о жертвах пока не поступало.

Кроме того, как сообщает телеканал Al Jazeera, армия Израиля также атаковала лагерь беженцев Джалазун к северу от Рамаллы. В опубликованных видео показан момент штурма израильскими войсками жилых кварталов внутри лагеря.

Ранее Al Jazeera сообщила о том, что по меньшей мере восемь человек были ранены израильскими военными в результате штурма Дженина. Израильские силы перекрыли доступ в город и установили контрольно-пропускные пункты на всех подходах к нему. В рейде участвуют сотни израильских солдат при поддержке более 50 единиц бронетехники, включая бульдозеры, которые перекапывают дороги.