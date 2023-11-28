В Пентагоне заявили о недостатке денег для увеличения сил на Ближнем Востоке
Власти США столкнулись с недостатком финансовых средств для увеличения военного присутствия США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственный источник.
Издание утверждает, что на сегодняшний день Пентагон имеет в распоряжении недостаточную сумму, которую можно потратить на увеличение военного присутствия США в зоне палестино-израильского конфликта. Эти деньги были выделены в рамках бюджета за предыдущий финансовый год, однако новый постоянный бюджет всё ещё не принят. При этом ранее Пентагон уже распорядился отправить на Ближний Восток дополнительные авианосные группы, ПВО, истребители и сотни военнослужащих.
«Дисфункция Конгресса означает, что у Пентагона нет денег, чтобы оплатить наращивание мощностей. <...> Военные, как и остальная часть федерального правительства, действуют в рамках временной меры финансирования, которая замораживает расходы на уровне предыдущего года. А поскольку передвижение войск на Ближнем Востоке не было запланировано, Пентагону пришлось изъять деньги из существующих счетов операций и технического обслуживания», — сообщает издание.
Ранее в Пентагоне признали вывод на орбиту спутника КНДР.