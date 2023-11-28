Еще один американский наемник ВСУ убит на Украине
Очередной американский наемник и бывший морпех армии США по имени Давид Батурин, воевавший в рядах ВСУ, погиб на Украине.
26-летний американец украинского происхождения из штата Огайо был убит 7 октября в результате бомбового удара ВС РФ. Об этом накануне сообщило издание Task and Purpose, добавив, что к настоящему времени достоверно известно о гибели нескольких десятков отставных американских военных, отправившихся воевать на стороне киевского режима.
"Государственный департамент США не предоставляет оценки того, сколько всего американцев было убито на Украине, но открытые источники дают число более 40", - пишет издание.
По данным Министерства обороны РФ, с начала специальной военной операции на Украину прибыли более 11 тысяч иностранных наемников из 84 государств. Наиболее многочисленные группы прибыли из Польши (более 2,6 тысячи человек), а также США и Канады (более 900 человек). По данным военного ведомства РФ, киевский режим потерял уже более 4,8 тысячи наемников, еще столько же сбежали с Украины. Сегодня в рядах ВСУ продолжают действовать более 2 тысяч наемников.