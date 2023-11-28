26-летний американец украинского происхождения из штата Огайо был убит 7 октября в результате бомбового удара ВС РФ . Об этом накануне сообщило издание Task and Purpose, добавив, что к настоящему времени достоверно известно о гибели нескольких десятков отставных американских военных, отправившихся воевать на стороне киевского режима.

По данным Министерства обороны РФ, с начала специальной военной операции на Украину прибыли более 11 тысяч иностранных наемников из 84 государств. Наиболее многочисленные группы прибыли из Польши (более 2,6 тысячи человек), а также США и Канады (более 900 человек). По данным военного ведомства РФ, киевский режим потерял уже более 4,8 тысячи наемников, еще столько же сбежали с Украины. Сегодня в рядах ВСУ продолжают действовать более 2 тысяч наемников.