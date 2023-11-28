В Пентагоне признали вывод на орбиту спутника КНДР
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что власти США признают успешный запуск разведывательного спутника КНДР на околоземную орбиту. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Райдер сделал во время брифинга для журналистов. Он добавил, что для вывода спутника на орбиту применялись технологии баллистических ракет. При этом каких-то дополнительных подробностей Райдер раскрывать не стал.
«Нам известно, что он был выведен на орбиту, и что для этого были применены технологии баллистических ракет», — заявил он.
Напомним, что 22 ноября власти Северной Кореи объявили об успешном запуске на орбиту разведывательного спутника «Маллигён-1». Позже Пхеньян заявил о том, что запущенный спутник сделал несколько фотографий Белого дома, Министерства обороны США, а также американской военно-морской базы в Норфолке.