В Пентагоне признали вывод на орбиту спутника КНДР

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что власти США признают успешный запуск разведывательного спутника КНДР на околоземную орбиту. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Райдер сделал во время брифинга для журналистов. Он добавил, что для вывода спутника на орбиту применялись технологии баллистических ракет. При этом каких-то дополнительных подробностей Райдер раскрывать не стал.

«Нам известно, что он был выведен на орбиту, и что для этого были применены технологии баллистических ракет», — заявил он.