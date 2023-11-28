В Пентагоне признали вывод на орбиту спутника КНДР

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что власти США признают успешный запуск разведывательного спутника КНДР на околоземную орбиту. Об этом сообщает ТАСС.

В Пентагоне признали вывод на орбиту спутника КНДР
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Такое заявление Райдер сделал во время брифинга для журналистов. Он добавил, что для вывода спутника на орбиту применялись технологии баллистических ракет. При этом каких-то дополнительных подробностей Райдер раскрывать не стал.

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«Нам известно, что он был выведен на орбиту, и что для этого были применены технологии баллистических ракет», — заявил он.

Напомним, что 22 ноября власти Северной Кореи объявили об успешном запуске на орбиту разведывательного спутника «Маллигён-1». Позже Пхеньян заявил о том, что запущенный спутник сделал несколько фотографий Белого дома, Министерства обороны США, а также американской военно-морской базы в Норфолке.

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