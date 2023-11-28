Зеленский раскрыл подробности «особого» заседания Ставки командования ВСУ

В Ставке командования ВСУ во вторник, 28 ноября, прошло «особое, длительное, детальное» заседание, рассказал Владимир Зеленский. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Зеленский раскрыл подробности «особого» заседания Ставки командования ВСУ
© globallookpress.com

По его словам, участники заседания провели анализ масштабных атак против Украины, обговорили тактику защиты с применением имеющихся средств ПВО - комплексов Patriot и NASAMS.

Столкновение Зеленского и Залужного назвали необратимым

Зеленский пояснил, что также были обсуждены фортификационные работы. Он добавил, что «мин и бетона нашему государству точно хватит».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что на заседании Совета глав МИД стран НАТО многие участники признали провал контрнаступления ВСУ, сообщает РИА «Новости».

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости