Зеленский раскрыл подробности «особого» заседания Ставки командования ВСУ

В Ставке командования ВСУ во вторник, 28 ноября, прошло «особое, длительное, детальное» заседание, рассказал Владимир Зеленский. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По его словам, участники заседания провели анализ масштабных атак против Украины, обговорили тактику защиты с применением имеющихся средств ПВО - комплексов Patriot и NASAMS.

Зеленский пояснил, что также были обсуждены фортификационные работы. Он добавил, что «мин и бетона нашему государству точно хватит».