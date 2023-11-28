В НАТО захотели расширить влияние альянса на Индо-Тихоокеанский регион

В ходе пресс-конференции в Брюсселе по итогам первого дня заседания глав внешнеполитических ведомств стран – членов НАТО Столтенберг заявил, что объединение останется региональным альянсом Европы и Северной Америки, однако для работы над глобальными проблемами необходимо усилить сотрудничество с партнерами, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.