Столтенберг заявил о необходимости усиления сотрудничества НАТО с Индо-Тихоокеанским регионом

Североатлантическому альянсу следует усилить взаимодействие со странами Индо-Тихоокеанского региона, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В НАТО захотели расширить влияние альянса на Индо-Тихоокеанский регион
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В ходе пресс-конференции в Брюсселе по итогам первого дня заседания глав внешнеполитических ведомств стран – членов НАТО Столтенберг заявил, что объединение останется региональным альянсом Европы и Северной Америки, однако для работы над глобальными проблемами необходимо усилить сотрудничество с партнерами, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.

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