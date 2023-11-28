В России разработали управляемые силой мысли дроны

«Разработчики компании "Нейроботикс" связали дрон "Пионер Мини" компании "Геоскан" с нейроинтерфейсом NeuroPlay, который позволяет пилотам управлять квадрокоптером с помощью мозговых импульсов, то есть силой мысли. Такая разработка будет полезна при проведении соревнований беспилотников с управлением от интерфейса мозг — компьютер, а также в целях реабилитации в инклюзивных соревнованиях. Для самих пилотов польза в улучшении навыков по концентрации внимания и последующего быстрого восстановления», — говорится в сообщении.