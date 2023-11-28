Столтенберг призвал не сравнивать ситуации на Украине и в Газе

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что ситуации в секторе Газе и на Украине нельзя сравнивать, они различаются.

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Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.

Генсек заявил о необходимости соблюдения международного права в ходе любых конфликтов.

«Ситуации в Газе и на Украине отличаются, и их нельзя сравнивать», — цитирует Столтенберга ТАСС.