Генсек НАТО Столтенберг заявил, что ситуации в Газе и на Украине различаются

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что ситуации в секторе Газе и на Украине нельзя сравнивать, они различаются.

Столтенберг призвал не сравнивать ситуации на Украине и в Газе
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Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.

Генсек заявил о необходимости соблюдения международного права в ходе любых конфликтов.

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«Ситуации в Газе и на Украине отличаются, и их нельзя сравнивать», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не играет активной роли в палестино-израильском конфликте.