МО РФ: ВСУ могут применить биооружие из-за провала контрнаступления

Министерство обороны РФ не исключает, что украинские военные могут применить биологические средства на фоне провалившегося контрнаступления, рассказал на сессии III Конгресса молодых ученых начальник войск радиационной, биологической и химической защиты Игорь Кириллов. Об этом пишет РИА «Новости».

По оценке Кириллова, вооруженным силам Украины не удалось добиться значительных успехов в ходе так называемого «контрнаступления».

В связи с этим, отметил военачальник, аналитики Минобороны предполагают, что активность ВСУ может сместиться в в сторону «нестандартных форм ведения военных действий», в том числе возможно применение биологических средств.

По его словам, не исключено «преднамеренное заражение водоисточников, в том числе питьевой воды, запасов продовольствия, кормов для животных».

Кириллов уточнил, что выводы военных экспертов косвенно подтверждает обнаружение на освобожденных территориях большого количества различных штаммов, переданных из американских коллекций тепловых культур.