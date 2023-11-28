РФ выйдет из соглашения по сокращению ядерного оружия с Японией

«21 ноября ведомство уведомило японскую сторону о намерении прекратить действие Соглашения между правительствами РФ и Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия и создании Комитета по сотрудничеству в этих целях от 13 октября 1993 года», — говорится в тексте.