РФ выйдет из соглашения по сокращению ядерного оружия с Японией
МИД России уведомил Японию о прекращении действия двустороннего соглашения о сотрудничестве в области сокращения ядерного оружия. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РФ.
В МИД отметили, что соответствующее распоряжение ранее выдало правительство России.
«21 ноября ведомство уведомило японскую сторону о намерении прекратить действие Соглашения между правительствами РФ и Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия и создании Комитета по сотрудничеству в этих целях от 13 октября 1993 года», — говорится в тексте.
Причинами такого решения в МИД назвали «откровенно антироссийскую политику» властей страны и наращивание «Токио военной активности у дальневосточных рубежей» РФ. Соглашение прекратит свое действие 21 мая 2024 года.