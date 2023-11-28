В МИД РФ заявили о договоре Финляндии по размещению в стране сил НАТО

Финляндия заключила в рамках Североатлантического альянса необходимые договоры для размещения иностранных сил на своей территории, рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко на форуме «Примаковские чтения». Об этом пишет ТАСС.

Дипломат уточнил, что вступление Финляндии в НАТО привело к тому, что «альянс увеличил зону соприкосновения с главным противником, как мы [Россия] обозначены во всех документах, на 1 300 километров».

Соответственно, пояснил он, руководство НАТО будет требовать от Хельсинки приема на свою территорию иностранных сил.

«Мы знаем, что Финляндия заключила соответствующие двусторонние договоры», — подчеркнул Грушко.

Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер сообщил, что решение об отказе от нейтрального статуса и вступлению в НАТО поставило Финляндию в сложное положение.