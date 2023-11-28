ВСУ повредили Каховскую подстанцию в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) посредством обстрела повредили Каховскую подстанцию, из-за чего в Херсонской область происходят перебои с электричеством. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Херсоноблэнерго».

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«ВСУ обстреляли Каховскую подстанцию 330 кВ, она ключевая в электроснабжении региона. И вчера вели по ней огонь, но сегодня добили», — рассказали в компании.

В настоящее время ремонтные бригады даже не могут осмотреть подстанцию, поскольку украинские войска продолжают вести обстрелы. Однако утверждается, что вопрос с энергоснабжением области решат в течение суток.

До этого из-за обстрелов ВСУ оказалась обесточена часть Донецкой народной республики. Сообщалось о прекращении работы ряда котельных в регионе., а правительство ДНР вело работу в штабном режиме.