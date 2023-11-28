В Минобороны РФ сообщили о новых потерях ВСУ

Российские силы за последние сутки поразили украинский центр подготовки и применения беспилотников, хранилище авиационного топлива и три радиолокационные станции. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны РФ.

За последние 24 часа российские средства ПВО перехватили два реактивных снаряда американской системы HIMARS и уничтожили шесть украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

На Купянском направлении российские силы отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ. Украинская армия потеряла там до 30 военнослужащих и гаубицу Д-20.

На Краснолиманском направлении были поражены скопления украинской живой силы и техники. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, а также два пикапа.

На Донецком направлении в районе Артемовска российские подразделения заняли более выгодные рубежи, а также успешно отразили три атаки ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что на этом направлении украинские потери составили до 135 военнослужащих, а также три пикапа.

На Южно-Донецком направлении ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и два автомобиля. На Херсонском направлении были уничтожены пять автомобилей ВСУ, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», украинские силы потеряли там до 40 военных. На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, а также два американских бронетранспортера М113.