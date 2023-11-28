Генсек НАТО объяснил, чем обернулась военная поддержка ВСУ для альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что обязанность альянса — обеспечить военную поддержку Украины, однако в настоящее время он сталкивается с «испытанием». Его слова приводит РИА Новости.

Перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран Североатлантического блока Столтенберг отметил, что Украине уже предоставлена «беспрецедентная военная поддержка, которая позволила достичь успехов».

«Сегодня испытание состоит в том, чтобы сохранить эту поддержку. Я уверен, что США продолжат оказывать поддержку, потому что это связано и с их безопасностью, а также это соответствует нашим прошлым договоренностям», —пояснил он.

При этом генсек НАТО не стал отвечать на вопрос журналистов о необходимости для рассмотреть новую стратегию для сохранения Украины «в качестве независимого государства», заявив, что нужно просто держаться уже выбранного курса.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ западными странами было резко усиленно санкционное давление на Россию. Также они начали масштабные поставки оружия Киеву, в том числе и запрещенных международной конвенцией кассетных боеприпасов.