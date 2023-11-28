Власти Тайваня обвинили десятерых военных в шпионаже в пользу Китая

Прокуратура Тайваня обвинила в шпионаже в пользу Китая десятерых действующих и бывших военных. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Всем десятерым фигурантам дела предъявили обвинения в нарушении закона о национальной безопасности. Трое из них обвиняются в попытке создания шпионской сети через вербовку военных. Еще двое, по данным прокуратуры, публиковали в соцсетях ролики с призывами «сдаться китайской армии».

Четверым военным вменяют передачу Китаю военных тайн в обмен на плату. Последний подсудимый, как считают в прокуратуре, похитил военные документы из сейфа у себя на работе.

В августе тайваньские прокуроры предъявили обвинения в шпионаже в пользу Китая пяти подозреваемым, среди которых - бизнесмены, а также один сержант и один лейтенант ВВС Тайваня.