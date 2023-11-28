СМИ: армия Израиля открыла огонь на территории сектора Газа
Армия обороны Израиля открыла огонь на территории сектора Газа. Как сообщает ТАСС, об этом заявляют арабские телеканалы Al Arabiya и Al Hadath.
По их информации, взрывы и звуки перестрелки слышны к западу от города Газа. Также ЦАХАЛ ведет массированный огонь к востоку от города Хан-Юнис на юге палестинского анклава.
Напомним, что 22 ноября ХАМАС и Израиль достигли соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Оно предполагает освобождение 50 заложников в обмен на освобождение из тюрем Израиля 150 подростков и женщин.
Кроме того, в соглашении изначально была оговорена возможность продления паузы за освобождение каждых дополнительных 10 заложников. Первый день дополнительного периода гуманитарной паузы должен был начаться с 07:00 по местному времени (08:00 мск). При этом власти Израиля так и не подтвердили согласие на продление четырехдневной паузы, хотя за день до истечения ее срока премьер Биньямин Нетаньяху положительно высказывался о такой возможности.