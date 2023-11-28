Израиль обвинили в нарушении перемирия

Несмотря на соглашение о продлении перемирия в секторе Газа еще на два дня, в анклаве слышны стрельба и взрывы. Об этом сообщает арабский телеканал Al Arabiya.

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По сообщению Палестинского информационного центра, стрельба и взрывы слышны к западу от города Газа. Подробности не приводятся, отмечает телеканал.

Ссылаясь на местные СМИ Al Arabiya также утверждает, что израильские силы открыли огонь к востоку от Хан-Юниса и Рафаха, к югу от сектора Газа.

Корреспондент телеканала заявил, что это первые свидетельства нарушения перемирия. По его словам, израильские силы помимо задымления открыли огонь и в лагере Бич, к северу от сектора Газа, и в районе Шейх Радван.

28 ноября продленное до 30 ноября гуманитарное перемирие в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу.