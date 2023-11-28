ВСУ установили на пикапы пулеметы времен Первой мировой

Украинские силы уже несколько лет используют пулеметы, история которых восходит к временам Первой мировой войны. Как пишет BI, украинцы обратились к старинному оружию из-за его простоты и возможности создавать модификации.

На выходных в соцсетях появилось несколько фотографий украинских военнослужащих со спаренными пулеметами ПМ1910 (версия пулемета Максима), установленными на пикапе ЗАЗ «Таврия». Также было опубликовано видео, запечатлевшее, как солдаты использовали старинные пулеметы для стрельбы по объектам, похожим на современные дроны.

PM1910 был впервые представлен за несколько лет до начала Первой мировой войны и использовался Российской императорской армией. Он нашел применение и в более поздних конфликтах.

BI назвало использование пулеметов ПМ1910 «последним примером того, как Украина создает нетрадиционное оружие, собирая старые системы или части разного оборудования». В этом случае украинские силы использовали оружие, разработанное более ста лет назад, против главной угрозы современных конфликтов — беспилотников, отмечает издание.

По данным BI, украинские силы уже использовали старинные пулеметы — впервые это было сделано в 2016 году.

Издание отметило, что ВСУ обратились к этому оружию из-за его простоты в использовании, возможности создавать удобные модификации и вести огонь «практически бесконечно», пока пулемет получает постоянный поток боеприпасов и водяное охлаждение.