Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли до 110 человек в районе населенных пунктов Клещеевка и Курдюмовка на донецком направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Он уточнил, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ.