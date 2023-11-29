МО: ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 40 человек

Группировка войск "Центр" успешно атаковала скопление живой силы и техники Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в районах Торского и Григоровки Донецкой Народной Республики. Армейская авиация и артиллерия группировки нанесли поражение противнику, причинив потери до 40 военнослужащих и 2 пикапа, пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александр Савчук .

До этого сообщалось, что украинские войска за сутки потеряли до 280 человек на одном только Краснолиманском направлении в зоне СВО. Также танкистами башкирского добровольческого танкового батальона имени героя Советского Союза Сергея Зорина в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении был уничтожен район размещения и склад боеприпасов украинских войск.