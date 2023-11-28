Экс-разведчик Риттер: Украине посоветовали заключить мир с Россией прямо сейчас

Экс-разведчик Риттер: НАТО говорит Украине, что лучшего момента заключить мир не будет
Экс-разведчик американских ВС Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol заявил, что Североатлантический альянс говорит Украине, что пришло время завершить конфликт, поскольку время бесконечной поддержки со стороны западных стран закончилось, РФ выиграла и это не изменить.
В связи с этим Украине нужно заключить мир сейчас, сегодня — лучший день, который будет у Киев, так как завтра будет хуже, а послезавтра — еще хуже, добавил Риттер.
Бывший разведчик подчеркнул, что лидерам Запада остается лишь делать видимость поддержки Киева, поскольку объем передаваемого оружия на данный момент настолько несущественен, что это не может повлиять на боевые действия.
Риттер сказал, что все признают проигрыш Украины, поэтому в настоящее время Запад активно призывает ее урегулировать конфликт с РФ путем переговоров. Это означает, что все, что говорили Евросоюз и НАТО об украинском конфликте, оказалось ложью, заключил эксперт.
Ранее экс-депутат Рады Илья Кива обратился с заявлением в Генпрокуратуру Украины на Владимира Зеленского, обвинив его в задержке переговоров с Москвой.