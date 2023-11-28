Экс-разведчик Риттер: Украине посоветовали заключить мир с Россией прямо сейчас

Экс-разведчик американских ВС Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol заявил, что Североатлантический альянс говорит Украине, что пришло время завершить конфликт, поскольку время бесконечной поддержки со стороны западных стран закончилось, РФ выиграла и это не изменить.

В связи с этим Украине нужно заключить мир сейчас, сегодня — лучший день, который будет у Киев, так как завтра будет хуже, а послезавтра — еще хуже, добавил Риттер.

Бывший разведчик подчеркнул, что лидерам Запада остается лишь делать видимость поддержки Киева, поскольку объем передаваемого оружия на данный момент настолько несущественен, что это не может повлиять на боевые действия.