Россия испытает новый ударный дрон в зоне СВО

По его словам, безэкипажный катер способен атаковать как морские цели, так и порты и морские военные базы. Более того, небольшая осадка и малозаметность позволит применять его в русле рек. Известно, что дрон с боевой нагрузкой до 600 килограммов способен преодолевать до 120 морских миль (220 километров) на скорости до 45 узлов (83 километра в час). Катер обладает малой радиолокационной заметностью. Помимо ударного варианта, он может использоваться как транспортный катер, перехватчик морских дронов противника или носитель воздушного беспилотника.