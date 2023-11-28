В Кривом Роге прозвучали взрывы

Согласно информации издания, к Кривому Рогу летят ракеты. Других подробностей не приводится. В сообщении указывается, что тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, а также в Донецкой народной республике.

Ранее взрывы прогремели в городе Херсоне на юге Украины. 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.