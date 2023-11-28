СМИ: КНДР сфотографировала со спутника Белый дом и Пентагон

Северная Корея заявила, что ее разведывательный спутник сделал снимки ряда объектов в Соединенных Штатах, сообщает Reuters.

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил фото Белого дома, Министерства обороны США и американских авианосцев на военно-морской базе в Норфолке.

Пхеньян 22 ноября заявил, что успешно вывел на орбиту военный разведывательный спутник «Маллигён-1». Северная Корея в короткие сроки собирается запустить еще несколько аппаратов. Минобороны Южной Кореи подтвердило, что северокорейский спутник успешно вышел на орбиту.