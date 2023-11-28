СМИ: российские Су-30СМ отвлекают ПВО ВСУ в зоне спецоперации

Воздушно-космические силы России используют современные самолеты-истребители Су-30СМ для осуществления отвлекающих маневров против систем противовоздушной обороны украинских войск. На это указала военный обозреватель Майя Карлин в статье для The National Interest.

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По ее словам, пилоты Су-30СМ привлекают внимание украинских систем ПВО, а бомбардировщики, способные подниматься высоко в небо, осуществляют бомбардировки.

Карлин добавил, что Су-30СМ, способный развивать максимальную скорость полета 2.0 Маха, российские военные используют в паре с самолетами Су-35 для патрулирования и боевых действий на территории Украины.

ВКС РФ получили первую партию новых истребителей этой серии Су-30СМ в 2022 году.