Командующий ВМС Ирана призвал США «вести себя разумно» в Персидском заливе

Иранский командующий призвал США «вести себя разумно» в Персидском заливе
Командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана Алирез Тангсири заявил, что США должны «разумно себя вести» в Персидском заливе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Tasnim.
По словам Тангсири, американские военные должны помнить о том, что находятся в досягаемости ракетного выстрела, пока располагаются в водах Персидского залива. Командующий также добавил, что присутствие американских кораблей на Ближнем Востоке является способом «подбодрить» Израиль, но не как реальная военная сила, которая может присоединиться к конфликту.
«Здравый смысл в том, чтобы США вели себя разумно в Персидском заливе. <...> Среди их появлений в Персидском заливе за последние годы у нас нет ни одного случая, чтобы они заходили в наши воды даже на пядь. Когда США находятся в Персидском заливе, они сами знают, что попали в "мешок", края которого – в наших руках, и они полностью находятся в пределах досягаемости наших ракет и средств и никогда не пытаются сцепиться с нами или вступить в поединок», — заявил он.
Ранее Центральное командование США объявило о проходе через Ормузский пролив в Персидский залив ударной группы военных кораблей. По словам ведомства, американский флот будет вести «патрулирование для обеспечения свободы навигации по ключевым международным водным маршрутам».