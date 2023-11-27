Командующий ВМС Ирана призвал США «вести себя разумно» в Персидском заливе

«Здравый смысл в том, чтобы США вели себя разумно в Персидском заливе. <...> Среди их появлений в Персидском заливе за последние годы у нас нет ни одного случая, чтобы они заходили в наши воды даже на пядь. Когда США находятся в Персидском заливе, они сами знают, что попали в "мешок", края которого – в наших руках, и они полностью находятся в пределах досягаемости наших ракет и средств и никогда не пытаются сцепиться с нами или вступить в поединок», — заявил он.